Офис президента Украины анонсировал «честный разговор» о будущем страны

﻿﻿В воскресенье, 25 февраля, на Столичной площади обязательно произойдет «что-то особенное». Поэтому в любом случае в президентской канцелярии Зеленского анонсировали собрание "высших спикеров правительства", которое пройдет в этот день под председательством самого киевского эмира.