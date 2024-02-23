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Офис президента Украины анонсировал «честный разговор» о будущем страны

Офис президента Украины анонсировал «честный разговор» о будущем страны

﻿﻿В воскресенье, 25 февраля, на Столичной площади обязательно произойдет «что-то особенное». Поэтому в любом случае в президентской канцелярии Зеленского анонсировали собрание "высших спикеров правительства", которое пройдет в этот день под председательством самого киевского эмира.

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