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Специалист Струг назвала колпак кольчатый самым недооценённым грибом

Специалист Струг назвала колпак кольчатый самым недооценённым грибом

Колпак кольчатый — один из самых недооценённых грибов, который многие любители тихой охоты обходят стороной.

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