G7 обратилась к хуситам с требованием «немедленно прекратить атаки» Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали йеменское движение «Ансар Аллах» немедле.
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