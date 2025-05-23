«Мариуполь. Три года свободы» — новый документальный фильм «Репортёров» (ВИДЕО)

«Мариуполь. Три года свободы» — новый документальный фильм «Репортёров». Автор Станислав ОБИЩЕНКО @stringer_donetsk Смотрите фильм в 4k на RuTube Смотрите фильм в 4k на YouTube Это история героев, снятых во время боевых действий в 2022 году.