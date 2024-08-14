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Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину

Это уже за гранью: Губерниев назвал недовольных ОИ гов*ом. Люди собрались обращаться к Бастрыкину

Похоже, Дима Губерниев совсем попутал берега. Сначала он просто восхвалял Олимпиаду и называл всех несогласных с его мнением "оголтело-квасными", а теперь скатился до открытых и грязных оскорблений.

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Комментарии
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Наталия Кузнецова
Пакостник просто!
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9 час.
Gennady Sokolovsky
Эта двухметровая ПАЛКА ДЛЯ ГОВНА всеми своими паскудными клешнями цепляется за телеэфир. С центральных каналов пнули - оно залезло на &quot;Пятница ТВ&quot;. Пните её оттуда, редакторы и владельцы - иначе вас оно таким дерьмом обмажет - вовек не отстираетесь.
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12 мин.
Gennady Sokolovsky
С ударениями непорядок -  пора губЕ на губу....
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11 мин.

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