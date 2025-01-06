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Россиянам дали рекомендации по постановке целей на новый год

Россиянам дали рекомендации по постановке целей на новый год

Как эффективно построить планы на новый год, чтобы в них не разочароваться, рассказала 6 января «Известиям» младший научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии № 9 НМИЦ психиатрии и неврологии имени В.

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