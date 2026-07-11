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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🙏Друзья, нужна ваша поддержка

🙏Друзья, нужна ваша поддержка! Мастерская "По зову сердца» сейчас очень нуждается в материальной помощи, чтобы продолжить работу по плетению сетей для наших бойцов.

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