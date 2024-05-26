В HeadHunter назвали восемь регионов, больше всего нуждающихся в химиках

За первые пять месяцев 2024 года в России было открыто 5,6 тыс. вакансий для химиков, при этом наибольший спрос зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях.