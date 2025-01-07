«Гнида. Просто Гнида». Как комментируют слова Зеленского об извиняющемся Лукашенко

Политнавигатор Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла заявление утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о том, что Лукашенко извинялся перед ним в первые дни СВО.
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