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Медвежий угол

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«Гнида. Просто Гнида». Как комментируют слова Зеленского об извиняющемся Лукашенко

«Гнида. Просто Гнида». Как комментируют слова Зеленского об извиняющемся Лукашенко

Политнавигатор Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла заявление утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского о том, что Лукашенко извинялся перед ним в первые дни СВО.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Никто в Беларуси не верит зелёной гниде.
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