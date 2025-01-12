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Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области у сёл Журавка и Проходы

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области у сёл Журавка и Проходы

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись в Сумской области у сёл Журавка и Проходы Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в Курской и продвинулись в Сумской области Украины.

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Юрий Ильинов
Вучич заявил о неясной позиции США по вопросу изменения доли РФ в NIS   Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в санкционных документах США, касающихся сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), содержащих 56,15% акций, принадлежащих «Газпрому» и «Газпромнефти», имеются неточности. Вучич отметил, что необходимо прояснить неясность позиции американских властей перед началом переговоров с Россией о доле в NIS. Он сообщил, что встретился с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам, Ричардом Вермой. Вучич задал ему конкретные вопросы, на которые Белград ожидает письменные ответы в ближайшее время. «Мы должны точно знать, каковы условия, и тогда сможем обсудить все с российской стороной», — подчеркнул он. Доля Сербии в NIS составляет около 30 процентов. Ранее Вучич выражал предположение о возможности частичного выкупа российской доли, добавив, что речь идет о снижении этой доли ниже 50 процентов. Для этих целей республика была готова выделить 700 миллионов евро.
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