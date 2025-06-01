Как готовят оборотней в погонах: будущее полиции начинается со студенческой взятки

Это все от Медведева идет .. это он постарался вызвать ненависть к полицаям.. переименовав милицию ... это все оттуда..корни глубокие.. если даже Путин не может справиться

Александр Пелимский

Всё начинается ещё до студенчества!!! Моя знакомая рассказала, что бы сын поступил на юридический, надо было "дать", иначе он , какой бы умный не был, всё равно не пройдёт!!! Вот и получается, что изучение законов начинается с нарушения этих законов.... и КТО выйдет после такого обучения????И учат они законы только для того, чтобы уметь их обходить....