БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как готовят оборотней в погонах: будущее полиции начинается со студенческой взятки

Как готовят оборотней в погонах: будущее полиции начинается со студенческой взятки

Всё великое начинается с малого. Вот и российская коррупция в полиции — отнюдь не исключение. Кто-то по наивности думает, что полицейский впервые протягивает потную ладонь за конвертом уже в отделе, сдав «УПК» под подшивку и надев мундир.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Это все от Медведева идет .. это он постарался вызвать ненависть к полицаям.. переименовав милицию ... это все оттуда..корни глубокие.. если даже Путин не может справиться
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19 час.
Александр Пелимский
Всё начинается ещё до студенчества!!! Моя знакомая рассказала, что бы сын поступил на юридический, надо было &quot;дать&quot;, иначе он , какой бы умный не был, всё равно не пройдёт!!! Вот и получается, что изучение законов начинается с нарушения этих законов.... и КТО выйдет после такого обучения????И учат они законы только для того, чтобы уметь их обходить....
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19 час.
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