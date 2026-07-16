Iran Warns US Of 'Infrastructure For Infrastructure' War, Will Control Hormuz As 'Unbreakable Red Line' Since the prior day's handover of American detainee Dena Karari back to the US, which President Trump said he "appreciated" as a rare "gesture of goodwill" from Iran, Washington's bombs over the Islamic Republic appear to have ceased or slowed, for now at least.
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