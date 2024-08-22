Ещё 17 впечатляющих снимков, которые точно оценят фанаты истории

Складной глобус, рыцарские доспехи как произведение искусства, древнеегипетские дрессированные бабуины и многое другое…Из-за эмбарго в Кубе осталось больше автомобилей 1950-х годов, чем где-либо ещеСкладной глобус 1852 годаДо 20-го века мальчиков одевали в розовую одежду, а девочек – в голубую Средневековые доспехи в виде птицы, Пражский Град Леонард Нимой написал две автобиографии: «Я не Спок» и «Я — Спок»В 2010 году в Иране запретили стрижку «маллет» Это остракон — черепок, на котором древние греки писали имена людей, которых хотели изгнатьДревние египтяне ловили преступников с помощью дрессированных бабуинов В XIX веке велосипедисток предупреждали, что у них может развиться «велосипедное лицо»: выпученные глаза и выдающийся подбородок Пастухи в некоторых частях Франции обычно носили ходули, чтобы следить за своими стадами и не промочить ноги на болотахШлем с защитной маской, которые носили всадники элитной римской кавалерииВ Индии эти лезвия крепились к бивням боевых слонов, идущих в атаку3000-летний топор с драконами из Древнего КитаяМоноколесо, 1931 год: жаль, что не прижилось! 1000-летний монастырь Ки-гомпа в Индии, расположенный на высоте 4 166 метров над уровнем моря Черные кошки в очереди на прослушивание в Голливуде, 1961 год Детские кожаные туфли времен Древнего Рима Читать далее →.