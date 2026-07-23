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Metro Москва

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Дачные секреты звёзд: что и как выращивают Анита Цой, Роза Сябитова и другие

Дачные секреты звёзд: что и как выращивают Анита Цой, Роза Сябитова и другие

День дачника. Отмечаем вместе со знаменитостями. Анита Цой выращивает овощи и ягоды и выпускает консервы, Роза Сябитова – плодовые деревья и цветы, Сергей Жуков – клубнику в Карелии, а Дэвид Бекхэм – овощи и фрукты в своём поместье.

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