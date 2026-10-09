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Иркутск Сегодня

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41 пешеход погиб в Иркутской области за 9 месяцев текущего года

С наступлением осени в регионе традиционно растёт число аварий с участием пешеходов. Только за 9 месяцев 2026 года в Иркутской области произошло 363 таких ДТП, в которых 41 человек погиб и 342 получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

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