41 пешеход погиб в Иркутской области за 9 месяцев текущего года

С наступлением осени в регионе традиционно растёт число аварий с участием пешеходов. Только за 9 месяцев 2026 года в Иркутской области произошло 363 таких ДТП, в которых 41 человек погиб и 342 получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
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