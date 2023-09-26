Лунные фантомные боли НАСА. Американское покорение Луны, бессмысленное и беспощадное. Путь самурая.

Как быстро и легко перестать восхищаться идеями и деяниями NASA, самого мощного и наиболее финансируемого в мире (бюджет в десять раз больше, чем у "Роскосмоса") космического агентства? Для этого достаточно проанализировать их современную эпопею по штурму Луны.
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