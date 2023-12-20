Пакет с телом новорожденной девочки нашли среди мусора в Омске

Пакет с телом новорожденной девочки обнаружили в контейнере с мусором в Омске. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, страшную находку вечером 18 декабря случайно сделал мужчина, выносивший мусор.
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