«Чем мы так провинились перед правительством Тюменской области?» Жители труднодоступного района остались без продуктов и топлива из-за отсутствия зимних дорог

Следственный комитет России организовал проверку в отношении властей Тюменской области из-за жалоб жителей на отсутствие транспортного сообщения в труднодоступном районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
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