27.06.24=="Не имеет аналога": какое вооружение помогает защищать Крымский мост

Эксперт Клинцевич назвал главную особенность российского ЗРК С-500 "Прометей" Известно, что одна система С-500 "Прометей способна полностью закрыть воздушное пространство Крыма даже с территории соседнего Краснодарского края.
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