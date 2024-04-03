Женщина обратилась в больницу с жалобой на кашель и узнала о тяжелом диагнозе

Жительница Великобритании пожаловалась на постоянный кашель и узнала о тяжелом диагнозе. В декабре 2023 года у 35-летней Джоанны Келли появилась боли в ногах и груди, в результате чего она попала в больницу.
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