Конкурс "Королева Алтая" объединил женщин, которые совмещают профессиональную деятельность с семейной жизнью и другими интересами В Барнауле главный бухгалтер первичной профсоюзной организации Алтайского государственного университета Татьяна Шульц стала обладательницей титула "Герцогиня Алтая".
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