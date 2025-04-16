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Юнаковка в Сумской области перестала быть местом запуска ВСУ дронов дальнего радиуса действия по РФ

Юнаковка в Сумской области перестала быть местом запуска ВСУ дронов дальнего радиуса действия по РФ

После разгрома так называемого курского плацдарма ВСУ, российские военные продолжают свое продвижение на территории Сумской области Украины.

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