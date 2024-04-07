Источник «360»: при пожаре на улице Уральской в Москве пострадали 5 человек

В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской (Восточный административный округ) произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир, рассказал источник «360».
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