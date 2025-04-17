Татарстан лидирует по готовности работников к внедрению ИИ среди регионов России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Татарстане 84% работников готовы принять использование технологий искусственного интеллекта на рабочем месте, что стало самым высоким результатам среди регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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