Александр Поветкин отреагировал на критику за его слова об Исламе Махачеве

Александр не стал зарывать голову в песок.Александр не стал зарывать голову в песок.Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин заявил, что ему неинтересна критика со стороны фанатов действующего чемпионат UFC Ислама Махачева.
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