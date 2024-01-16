О Казахстане, центре миротворческих операций и неуместности эмоций в политике

На исходе минувшего года в Казахстане состоялось открытие конференц-зала Центра миротворческих операций под эгидой якобы ООН – именно якобы, ибо своей роли в данном событии США и не скрывают; в этой связи становятся актуальными ответные шаги России – жесткие и грамотные, ибо нежестких и неграмотных в нашей истории хватало.