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Военное обозрение

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О Казахстане, центре миротворческих операций и неуместности эмоций в политике

О Казахстане, центре миротворческих операций и неуместности эмоций в политике

На исходе минувшего года в Казахстане состоялось открытие конференц-зала Центра миротворческих операций под эгидой якобы ООН – именно якобы, ибо своей роли в данном событии США и не скрывают; в этой связи становятся актуальными ответные шаги России – жесткие и грамотные, ибо нежестких и неграмотных в нашей истории хватало.

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