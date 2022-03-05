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Американский полковник спрогнозировал дату окончания военной спецоперации России на Украине

Американский полковник спрогнозировал дату окончания военной спецоперации России на Украине

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому СМИ спрогнозировал, что через десять дней российские военные справятся со своей задачей, поставленной ими властями при проведении специальной военной операции на Украине.

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