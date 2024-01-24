В ЯНАО около 2,5 тысячи детей привьют от коклюша

Около 2,5 тысячи детей в ямальских школах-интернатах пройдут подчищающую иммунизацию против коклюша. В 2023 году в регионе зарегистрировали 203 случая этого заболевания, рассказала в пресс-центре «Север-Пресса» руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии