220 млн рублей потратят на спортплощадки в Свердловской области

В 2024 году в 11 школах Свердловской области планируется провести ремонт спортивных площадок. По решению губернатора Евгения Куйвашева на эту инициативу власти выделят 220 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
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