Ольга Торубарова: Вот я и дома! Рано утром проехала прекрасный крымский мост! После перелета и поездки на машине, необходимо...

Вот я и дома! Рано утром проехала прекрасный крымский мост! После перелета и поездки на машине, необходимо размяться и прокачать кровеносную и лимфатическую систему! Это лучшее, что можно сделать для физического состояния! Ну а если разминку сочетать с любовью к своему Отечеству и уважением к Советскому Солдату, - то хорошо становится и душе ,.