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Новости Россоши и России

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Креативный бизнес-практикум: мощный источник

Креативный бизнес-практикум: мощный источник

В современном мире бизнес-образование трансформируется. На смену скучным лекциям и теоретическим курсам приходят креативные бизнес-практикумы — интерактивные форматы обучения, где знания добываются через действие, эксперименты и совместную работу.

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