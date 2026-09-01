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Царьград

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ВЦИОМ: 67% русских считают, что рободоставка решит проблему курьеров

ВЦИОМ: 67% русских считают, что рободоставка решит проблему курьеров

Опрос ВЦИОМ показал: 85% жителей с нереализованной рободоставкой поддерживают нововведение. 67% считают, что это решит нехватку курьеров.

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