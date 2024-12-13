Удар возмездия наносят «Искандеры», «Калибры» и «Кинжалы»: Одесса без света и воды, Польша подняла самолеты, ракеты добивают энергетику Украины, подземные склады, аэродромы и ПВД врага Юлия СоколоваПосле самого большого налета «Гераней», удар Возмездия за Таганрог продолжили все виды российских ракет.
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