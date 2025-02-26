Точный гороскоп на март 2025 года для всех знаков зодиака

Первый месяц весны пройдет под покровительством двух ретроградных планет — Венеры и Меркурия. Как пояснили «Известиям» астрологи, в это время могут возвращаться бывшие партнеры или друзья, а информация будет требовать более детальной проверки.
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