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Разработки оборонных предприятий РФ показали на выставке World Defense Show 2024

Разработки оборонных предприятий РФ показали на выставке World Defense Show 2024

Госкорпорация "Ростех" представила на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, работающей в столице Саудовской Аравии, беспилотники, системы противодействия БПЛА, высокоточные боеприпасы, стрелковое оружие и другие новинки.

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