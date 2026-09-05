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Татар-информ

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В Татарстане ожидаются грозы, град, туман и до +27 градусов

В Татарстане ожидаются грозы, град, туман и до +27 градусов

Сегодня, 5 сентября, в Татарстане ожидается теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

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