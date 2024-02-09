FT: ВСУ на передовой СВО находятся в отчаянном положении, но боятся в этом признаться

Игорь Егоров

Пока мы не обесточим Украину на 80%, никаких побед не будет, пока бесы не будут готовить себе на кострах и сидеть при сечах, они будут воевать ибо их общество отравлено любовью к дядюшке Сэму. Господа журналисты, перестаньте вешать лапшу нашему народу о легкой победе на фронтах СВО.