РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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FT: ВСУ на передовой СВО находятся в отчаянном положении, но боятся в этом признаться

FT: ВСУ на передовой СВО находятся в отчаянном положении, но боятся в этом признаться

Журналисты газеты Financial Times, ссылаясь на дипломатов НАТО, и Европы сообщают о том, что Киев попал в критическое положение на фронте, отсутствие помощи со стороны Запада приводит украинскую амию на грань катастрофы.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Пока мы не обесточим Украину на  80%, никаких побед не будет, пока бесы не будут готовить себе на кострах и сидеть при сечах, они будут воевать ибо их общество отравлено любовью к дядюшке Сэму. Господа журналисты, перестаньте вешать лапшу нашему народу о легкой победе на фронтах СВО.
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