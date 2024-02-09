FT: ВСУ на передовой СВО находятся в отчаянном положении, но боятся в этом признаться

Журналисты газеты Financial Times, ссылаясь на дипломатов НАТО, и Европы сообщают о том, что Киев попал в критическое положение на фронте, отсутствие помощи со стороны Запада приводит украинскую амию на грань катастрофы.
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