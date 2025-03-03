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Аргументы и Факты

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Ефимов: 7 тыс. горожан получили ключи по реновации в Северном Измайлове

Ефимов: 7 тыс. горожан получили ключи по реновации в Северном Измайлове

За семь лет около семи тысяч жителей района Северное Измайлово стали обладателями комфортного жилья в новостройках благодаря программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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Людмила Лепаева
Вопрос сколько русских и азеров думаю% не в нашу пользу
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