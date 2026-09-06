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Индийцы создают дрон, который сможет летать месяцами, питаясь энергией ветра

Индийцы создают дрон, который сможет летать месяцами, питаясь энергией ветра

На тестах дрон разогнался свыше 100 км/ч Индийский стартап Alteon привлек $2,5 млн на разработку беспилотника, который в перспективе сможет месяцами находиться над океаном без дозаправки и подзарядки на земле.

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