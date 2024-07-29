В Омске суд оштрафовал мужчину на 25 тыс. рублей за постоянный шум, который мешал соседям. Он изводил пенсионерку, живущую этажом выше - круглосуточно стучал по стенам, полу и батареям.
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В Омске суд оштрафовал мужчину на 25 тыс. рублей за постоянный шум, который мешал соседям. Он изводил пенсионерку, живущую этажом выше - круглосуточно стучал по стенам, полу и батареям.