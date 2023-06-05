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Иноагента Максакову раскритиковали за насмешки над болезнью Костомарова

Иноагента Максакову раскритиковали за насмешки над болезнью Костомарова

Оперная певица Мария Максакова (признана иностранным агентом в РФ) высмеяла фигуриста Романа Костомарова, который продолжает оставаться в больнице Коммунарки.

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