Россиянам рассказали об условиях бесплатного получения земли от государства

Получить участок земли в России можно бесплатно — об этом напомнили в Госдуме. Как рассказал председатель комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, право на землю есть у многодетных семей, инвалидов, сирот, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также молодых специалистов, работающих в селе — например, учителей, агрономов или работников культуры.