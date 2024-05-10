Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев может стать министром спорта РФ. Также рассматриваются кандидатуры двух заместителей Матыцина

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве спорта. В числе кандидатов – губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также два заместителя действующего министра спорта Олега Матыцина Одес Байсултанов и Азат Кадыров.