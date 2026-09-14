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Рамблер

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"Дура ты, Надька": Розенбаум одернул обидевшуюся Бабкину

"Дура ты, Надька": Розенбаум одернул обидевшуюся Бабкину

Александр Розенбаум преподнес подарок Надежде Бабкиной. Однако артистка его не оценила. О том, что Александр Розенбаум специально для нее написал романс, который затем подарил, Надежда Бабкина рассказала в своем официальном телеграм-канале.

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