"Дура ты, Надька": Розенбаум одернул обидевшуюся Бабкину

Александр Розенбаум преподнес подарок Надежде Бабкиной. Однако артистка его не оценила. О том, что Александр Розенбаум специально для нее написал романс, который затем подарил, Надежда Бабкина рассказала в своем официальном телеграм-канале.
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