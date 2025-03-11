Сад Абраменко -...
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Весенняя обработка сада медным купоросом и мочевиной Иркутской области

Весенняя обработка сада медным купоросом и мочевиной Иркутской области

Узнайте, как защитить сад от болезней и вредителей весной. Правильные дозировки медного купороса и мочевины, сроки обработки и советы для сурового климатаПосле долгой сибирской зимы природа просыпается, а вместе с ней активизируются болезни и вредители.

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