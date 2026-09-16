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Биржевой старт для регионов: Минфин готовит поправки под IPO

Биржевой старт для регионов: Минфин готовит поправки под IPO

Министерство финансов готовит поправки в закон о приватизации — они позволят регионам размещать доли в принадлежащих им компаниях на бирже через IPO.

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