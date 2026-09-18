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Россиянин получил квартиру благодаря лотерейному билету за 25 рублей

Россиянин получил квартиру благодаря лотерейному билету за 25 рублей

Мужчина также сможет завершить ремонт в прежнем жилье и купить новую машину Житель Ростовской области выиграл 30 млн рублей после покупки нескольких лотерейных билетов за 25 рублей, сообщает РИА Новости.

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