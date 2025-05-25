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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер Олимпиады-2020 Татьяна Минина взяла паузу в карьере

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянку к участию в Играх-2024 в Париже. «Я продолжаю оставаться в списках сборной, но пока взяла паузу.

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