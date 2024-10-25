Эрдоган: Путин стремится к прекращению огня на Украине

Президент России Владимир Путин стремится к прекращению огня на Украине. Такую уверенность выразил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 октября после переговоров с российским коллегой на саммите БРИКС в Казани.
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