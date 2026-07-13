Россиянам рассказали о преимуществе фруктов перед белым сахаром

И избыток фруктов, и чрезмерное употребление сахара могут привести к набору веса и другим негативным последствиям Эндокринолог Виктория Садовская в интервью RT заявила, что фрукты можно употреблять в любое время суток без вреда для здоровья.
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